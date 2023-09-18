Безденежных Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969

Отец: не указан

Мать: Безденежных Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
15.02.1994

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Александр Владимирович

Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина (Арина) Владимировна

Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Арсений Владимирович

Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безденежных ? Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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