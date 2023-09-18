Безденежных Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1994
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Александр Владимирович
Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина (Арина) Владимировна
Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Арсений Владимирович
Мать ребёнка: Безденежных ? Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безденежных ? Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область