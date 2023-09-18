Безденежных ? Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных ? Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1994

Дочь: Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Безденежных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Александр Владимирович

Отец ребёнка: Безденежных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина (Арина) Владимировна

Отец ребёнка: Безденежных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безденежных Арсений Владимирович

Отец ребёнка: Безденежных Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безденежных Владимир

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