Безденежных ? Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1994
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Безденежных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Александр Владимирович
Отец ребёнка: Безденежных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина (Арина) Владимировна
Отец ребёнка: Безденежных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безденежных Арсений Владимирович
Отец ребёнка: Безденежных Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безденежных Владимир