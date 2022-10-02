сельцо Архангельское, сельцо Архангельское, Пушкарская волость, Белгородский уезд (на 1892) — Familio

Архангельское

Пушкарская волость, Белгородский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Белгородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
407Архангельское (Кашары), сц. вл.при рч. Везелке.21524171169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Белгородский уезд, Болховецкая волость
107. Архангельское, сельцо бывшее владельческое, при речке Везелке, дворов 64, жителей 298, церковь православная, воскобел. з.

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Белгородский уезд, Пушкарская волость
Архангельское село1.5287267Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 4. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 14.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close