Носкова Ирина Кондратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.
Дочь: Носкова Зоя Фаддеевна
Отец ребёнка: Носков Фаддей Лазаревич
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Отец ребёнка: Носков Фаддей Лазаревич
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно