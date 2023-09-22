Носкова Ирина Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Ирина Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1911 ст.

Дочь: Носкова Зоя Фаддеевна

Отец ребёнка: Носков Фаддей Лазаревич

Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Сын: Носков Сергей Фаддеевич

Отец ребёнка: Носков Фаддей Лазаревич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Фаддей Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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