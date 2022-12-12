Носков Фаддей Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: Носков Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1911
Дочь: Носкова Зоя Фаддеевна
Мать ребёнка: Носкова Ирина Кондратовна
Рождение ребёнка
14.10.1913
Мать ребёнка: Носкова Ирина Кондратовна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно