Носков Фаддей Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Фаддей Лазаревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Носков Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1911

Дочь: Носкова Зоя Фаддеевна

Мать ребёнка: Носкова Ирина Кондратовна

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Носков Сергей Фаддеевич

Мать ребёнка: Носкова Ирина Кондратовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Ирина Кондратовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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