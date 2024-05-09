Ходаков Федор Леонович
Место рождения
Дата рождения04.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849
Отец: Ходаков Леон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1885
Дочь: Ходакова Федосия Федоровна
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Гераскина (Ходакова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
17.06.1902
Дочь: (Ходакова) Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1903
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1906
Сын: Ходаков Николай Федорович
Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна
Смерть
Неизвестно