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Ходаков Федор Леонович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849

Отец: Ходаков Леон Антонович

Мать: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
22.05.1885

Дочь: Ходакова Федосия Федоровна

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Гераскина (Ходакова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1902

Дочь: (Ходакова) Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1903

Сын: Ходаков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Ходаков Николай Федорович

Мать ребёнка: Ходакова Матрена Александровна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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