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Ходакова Елена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ходаков Егор Леонович

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1840

Дочь: Авдотья Леоновна

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1842

Сын: Ходаков Павел Леонович

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1844

Сын: Ходаков Гавриил Леонович

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1848

Сын: Ходаков Алексей Леонович

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Ходаков Федор Леонович

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1855

Дочь: Татьяна Леоновна

Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Леон Антонович

Смерть
17.10.1869
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Натуральною
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