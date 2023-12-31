Ходакова Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти17.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Рождение ребёнка
13.02.1840
Дочь: Авдотья Леоновна
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Рождение ребёнка
04.01.1842
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Рождение ребёнка
28.01.1844
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1848
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Рождение ребёнка
04.11.1849
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Рождение ребёнка
06.01.1855
Дочь: Татьяна Леоновна
Отец ребёнка: Ходаков Леон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1869
Натуральною