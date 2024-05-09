Ходакова Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1885
Дочь: Ходакова Федосия Федоровна
Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Гераскина (Ходакова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович
Рождение ребёнка
17.06.1902
Дочь: (Ходакова) Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович
Рождение ребёнка
11.10.1903
Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович
Рождение ребёнка
10.05.1906
Сын: Ходаков Николай Федорович
Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович
Смерть
Неизвестно