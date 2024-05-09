Ходакова Матрена Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходакова Матрена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Федор Леонович

Рождение ребёнка
22.05.1885

Дочь: Ходакова Федосия Федоровна

Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Гераскина (Ходакова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1902

Дочь: (Ходакова) Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович

Рождение ребёнка
11.10.1903

Сын: Ходаков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Ходаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Ходаков Федор Леонович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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