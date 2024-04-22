Ходаков Леон Антонович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ходаков Антон Сергеевич
Мать: Ходакова Анна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
13.02.1840
Дочь: Авдотья Леоновна
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
04.01.1842
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
28.01.1844
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1845
Рождение ребёнка
08.03.1848
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
04.11.1849
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
06.01.1855
Дочь: Татьяна Леоновна
Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно