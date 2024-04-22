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Ходаков Леон Антонович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ходаков Антон Сергеевич

Мать: Ходакова Анна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ходаков Егор Леонович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1840

Дочь: Авдотья Леоновна

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1842

Сын: Ходаков Павел Леонович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1844

Сын: Ходаков Гавриил Леонович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1845

Сын: Ходаков Иван Леонович

Мать ребёнка: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1848

Сын: Ходаков Алексей Леонович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Ходаков Федор Леонович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1855

Дочь: Татьяна Леоновна

Мать ребёнка: Ходакова Елена Максимовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Елена Максимовна

Смерть
Неизвестно
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