Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Фетисов Fetesoff Прокофий Евдокимович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фетисов Fetesoff Иван Ларионович

Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева

Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева

Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович

Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева

Россия
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Ларионовна

Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович

Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Ларионовна

Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно
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