Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Фетисов Fetesoff Прокофий Евдокимович
Россия
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фетисов Fetesoff Иван Ларионович
Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева
Россия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева
Россия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович
Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева
Россия
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Ларионовна
Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович
Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Ларионовна
Мать ребёнка: Фетисова Анастасия Васильева
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно