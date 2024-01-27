Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1805

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Мать: Фетисова Анастасия Васильева

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фетисов Fetesoff Василий Трофимович

Мать ребёнка: Фетисова Лукерья

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1840

Сын: Фетисов Fetesoff Маркей Трофимович

Мать ребёнка: Фетисова Лукерья

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Фетисова Лукерья

Россия
Смерть
Около 1858
Россия
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