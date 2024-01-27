Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1805
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фетисов Fetesoff Василий Трофимович
Мать ребёнка: Фетисова Лукерья
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фетисов Fetesoff Маркей Трофимович
Мать ребёнка: Фетисова Лукерья
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Фетисова Лукерья
Россия
Смерть
Около 1858
Россия