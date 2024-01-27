Фетисова Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Анастасия Васильева

Место рождения

Россия

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фетисов Fetesoff Иван Ларионович

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Россия
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Ларионовна

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1805

Сын: Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Ларионовна

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно
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