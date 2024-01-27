Фетисова Анастасия Васильева
Место рожденияРоссия
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фетисов Fetesoff Иван Ларионович
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Россия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Россия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Фетисов Fetesoff Антон Ларионович
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Россия
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Ларионовна
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фетисов Fetesoff Трофим Ларионович
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Степанида Ларионовна
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно