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Фетисов Fetesoff Иван Ларионович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Фетисов Fetesoff Ларион Прокофьевич

Мать: Фетисова Анастасия Васильева

Россия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фетисов Fetesoff Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1813
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 1813 году был забран в рекруты. Остался сын Василий 4 лет и почему то нет жены.
Смерть
Неизвестно
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