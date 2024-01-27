Фетисов Fetesoff Иван Ларионович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Россия
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фетисов Fetesoff Василий Иванович
Мать ребёнка: ?
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1813
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 1813 году был забран в рекруты. Остался сын Василий 4 лет и почему то нет жены.
Смерть
Неизвестно