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Улянченко Артемон Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.04.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1862

Отец: Улянченко Трофим Петрович

Мать: Улянченко Наталия Гавриловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.06.1891

Жена: Улянченко Иулитта Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1892

Сын: Ульяченко Трофим Артемович

Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Васько Анна Артемовна

Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1895

Сын: Уляченко Яков Артемович

Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1896

Сын: Ульянченко Иван Артемович

Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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