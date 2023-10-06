Улянченко Артемон Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.04.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1862
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.06.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1892
Сын: Ульяченко Трофим Артемович
Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Васько Анна Артемовна
Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1895
Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1896
Сын: Ульянченко Иван Артемович
Мать ребёнка: Улянченко Иулитта Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно