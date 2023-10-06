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Улянченко Трофим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

14.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Улянченко Лазарь Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Улянченко Василий Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1850

Дочь: Улянченко Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1852

Сын: Улянченко Сила Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Улянченко Иоил Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1859

Сын: Улянченко Петр Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1862

Сын: Улянченко Артемон Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улянченко Наталия Гавриловна

Смерть
14.10.1886
Липовый Рог, Чернігівська область
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