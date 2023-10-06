Улянченко Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти14.10.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Улянченко Лазарь Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
01.01.1849
Сын: Улянченко Василий Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
21.03.1850
Дочь: Улянченко Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
28.07.1852
Сын: Улянченко Сила Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Улянченко Иоил Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.11.1859
Сын: Улянченко Петр Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
13.04.1862
Сын: Улянченко Артемон Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Наталия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1886