Улянченко Наталия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Улянченко Лазарь Трофимович
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1849
Сын: Улянченко Василий Трофимович
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1850
Дочь: Улянченко Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1852
Сын: Улянченко Сила Трофимович
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Улянченко Иоил Трофимович
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1859
Сын: Улянченко Петр Трофимович
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1862
Сын: Улянченко Артемон Трофимович
Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно