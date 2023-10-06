Улянченко Наталия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко Наталия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Улянченко Лазарь Трофимович

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Улянченко Василий Трофимович

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1850

Дочь: Улянченко Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1852

Сын: Улянченко Сила Трофимович

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Улянченко Иоил Трофимович

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1859

Сын: Улянченко Петр Трофимович

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1862

Сын: Улянченко Артемон Трофимович

Отец ребёнка: Улянченко Трофим Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улянченко Трофим Петрович

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