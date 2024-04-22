Улянченко (Белецкая) Иулитта Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлянченко (Белецкая) Иулитта Яковлевна

Улянченко (Белецкая) Иулитта Яковлевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

15.07.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1859

Отец: Белецкий Яков Петрович

Мать: Белецкая Екатерина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
07.06.1891

Муж: Улянченко Артемон Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1892

Сын: Ульяченко Трофим Артемович

Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Васько Анна Артемовна

Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1895

Сын: Уляченко Яков Артемович

Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1896

Сын: Ульянченко Иван Артемович

Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close