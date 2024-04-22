Улянченко (Белецкая) Иулитта Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1859
Бракосочетание
07.06.1891
Рождение ребёнка
18.03.1892
Сын: Ульяченко Трофим Артемович
Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Васько Анна Артемовна
Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович
Рождение ребёнка
27.11.1895
Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович
Рождение ребёнка
28.12.1896
Сын: Ульянченко Иван Артемович
Отец ребёнка: Улянченко Артемон Трофимович
Смерть
Неизвестно