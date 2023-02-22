Пугин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1902
Рождение ребёнка
26.05.1905
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
06.11.1905
Жена: Пугина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1906
Сын: Пугин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Пугина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1909
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пугина Анна Ивановна
Бракосочетание
25.10.1915
Жена: Пугина Ирина Степановна
Смерть
Неизвестно