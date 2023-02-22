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Пугин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.1902

Жена: Пугина Анастасия Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Пугин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Пугина Анна Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Пугин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Пугина Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1909

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пугина Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.10.1915

Жена: Пугина Ирина Степановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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