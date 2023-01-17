Пугина (Бочкарёва) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Бочкарёв Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1905
Муж: Пугин Фёдор Иванович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1906
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1909
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно