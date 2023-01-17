Пугина (Бочкарёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Бочкарёва) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Бочкарёв Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Пугин Фёдор Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1906

Сын: Пугин Александр Иванович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1909

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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