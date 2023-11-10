Кочкарева (Гусева) Матрона Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева (Гусева) Матрона Емельяновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1882

Отец: Гусев Емельян Федотович

Мать: Гусева Феодосия Михайловна

Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Кочкарев Георгий Никонович

Рождение ребёнка
24.04.1906

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Кочкарев Георгий Никонович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кочкарев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Кочкарев Георгий Никонович

Рождение ребёнка
23.07.1915

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Кочкарев Георгий Никонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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