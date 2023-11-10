Кочкарева (Гусева) Матрона Емельяновна
Место рождения
Дата рождения07.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1882
Бракосочетание
09.11.1903
Рождение ребёнка
24.04.1906
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Кочкарев Георгий Никонович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кочкарев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Кочкарев Георгий Никонович
Рождение ребёнка
23.07.1915
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Кочкарев Георгий Никонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно