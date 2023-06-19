Гусева (Евдокимова) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Евдокимова) Феодосия Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Евдокимов Михаил Васильевич

Мать: Евдокимова Агриппина Стефановна

Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Гусев Емельян Федотович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Гусев Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович

Рождение ребёнка
07.11.1882

Дочь: Кочкарева Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович

Рождение ребёнка
30.04.1888

Сын: Гусев Яков Емельянович

Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович

Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марусенко Ефросинья Емельяновна

Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно