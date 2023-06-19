Гусева (Евдокимова) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
08.11.1870
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович
Рождение ребёнка
07.11.1882
Дочь: Кочкарева Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович
Рождение ребёнка
30.04.1888
Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марусенко Ефросинья Емельяновна
Отец ребёнка: Гусев Емельян Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно