Агафья Аветьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Аветьевна

Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1827

Сын: Артем Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Пателеевич

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Пателеевич

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Пателеевич

Смерть
Неизвестно
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