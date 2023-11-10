Агафья Аветьевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1827
Сын: Артем Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Пателеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лаврентий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Пателеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Пателеевич
Смерть
Неизвестно