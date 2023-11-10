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Шаманин Владимир Владимирович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Шаманин Владимир Васильевич

Мать: Шаманина Серафима Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
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