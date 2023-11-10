Шаманин Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
17.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1980