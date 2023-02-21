Шаманина Серафима Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Серафима Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шаманин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Келарева Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шаманин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич

Смерть
1989
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