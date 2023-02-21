Шаманина Серафима Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шаманин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Келарева Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
10.07.1935
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шаманин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Шаманин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Смерть
1989