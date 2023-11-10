Тихонов Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения29.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934
Отец: Тихонов Павел Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1962
Сын: Тихонов Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Филинское, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно