Тихонов Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Борис Павлович

Место рождения

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934

Отец: Тихонов Павел Федорович

Мать: Тихонова Мария Васильевна

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1962

Сын: Тихонов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Филинское, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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