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Тихонов Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Федор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1934

Сын: Тихонов Борис Павлович

Мать ребёнка: Тихонова Мария Васильевна

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.?

Сын: Тихонов Александр Павлович

Мать ребёнка: Тихонова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Тихонова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Людмила Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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