Тихонов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1934
Мать ребёнка: Тихонова Мария Васильевна
Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.?
Сын: Тихонов Александр Павлович
Мать ребёнка: Тихонова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Тихонова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Геннадий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Людмила Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно