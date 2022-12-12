Тихонова (Артемьева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемьев Василий
Мать: Артемьева Анна
Рождение ребёнка
29.07.1934
Отец ребёнка: Тихонов Павел Федорович
Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.?
Сын: Тихонов Александр Павлович
Отец ребёнка: Тихонов Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Геннадий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно