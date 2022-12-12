Тихонова (Артемьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Артемьева) Мария Васильевна

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Место рождения

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемьев Василий

Мать: Артемьева Анна

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1934

Сын: Тихонов Борис Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Федорович

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.?

Сын: Тихонов Александр Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Павел Федорович

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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