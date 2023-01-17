Тихонова (Олетина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1938
Рождение ребёнка
09.01.1962
Сын: Тихонов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Тихонов Борис Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Борис Павлович
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно