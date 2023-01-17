Тихонова (Олетина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Олетина) Анна Ивановна

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Место рождения

Филинское, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1938

Отец: Олетин Иван Дмитриевич

Мать: Олетина Мария Александровна

Филинское, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1962

Сын: Тихонов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Тихонов Борис Павлович

Филинское, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Борис Павлович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Борис Павлович

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