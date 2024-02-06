Котков Иван Степанович
Место рожденияд. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Дата рождения1717
Дата смертиОколо 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1717
Отец: Котков Степан Артемьевич
Мать: Коткова Наталья Ивановна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Коткова Агрофена Максимовна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1745
Сын: Котков Осип Иванович
Мать ребёнка: Коткова Агрофена Максимовна
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Смерть
Около 1787
Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область