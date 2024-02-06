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Котков Иван Степанович

Место рождения

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

Около 1787

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Котков Степан Артемьевич

Мать: Коткова Наталья Ивановна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Котков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Коткова Агрофена Максимовна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Котков Осип Иванович

Мать ребёнка: Коткова Агрофена Максимовна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Агрофена Максимовна

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Смерть
Около 1787
Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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