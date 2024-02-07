Коткова Агрофена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Котков Иван Степанович
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1745
Сын: Котков Осип Иванович
Отец ребёнка: Котков Иван Степанович
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Смерть
1777
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.