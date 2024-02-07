Коткова Агрофена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова Агрофена Максимовна

Коткова Агрофена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Котков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван Степанович

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Котков Осип Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван Степанович

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Иван Степанович

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Смерть
1777
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close