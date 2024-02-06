Коткова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиОколо 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Котков Степан Артемьевич
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Рождение ребёнка
1739
Сын: Котков Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Котков Степан Артемьевич
д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно
Мурзинская слобода, Верхотурский уезд, Сибирская губерния;
Смерть
Около 1748
д. Коркина, Усть-Суерская слобода.