Коткова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Около 1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Котков Иван Степанович

Отец ребёнка: Котков Степан Артемьевич

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Котков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Котков Степан Артемьевич

д. Коркина, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Степан Артемьевич

Мурзинская слобода, Верхотурский уезд, Сибирская губерния;
Смерть
Около 1748
д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
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