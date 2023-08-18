Мухачев Исак (Исачко) Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Мухачев Осип (Оска) Исаков (Исаев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Мухачев Кирилл (Кирюшка) Исаков
Мать ребёнка: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Мухачев Михаил Исаков (Иванов)
Мать ребёнка: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Мухачев Антон Исаков
Мать ребёнка: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя