Мухачев Исак (Исачко) Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Исак (Исачко) Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Мухачев Осип (Оска) Исаков (Исаев)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Мухачев Кирилл (Кирюшка) Исаков

Мать ребёнка: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Мухачев Михаил Исаков (Иванов)

Мать ребёнка: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Мухачев Антон Исаков

Мать ребёнка: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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