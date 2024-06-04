Мухачев Антон Исаков
Место рождениядер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Мухачев Исак (Исачко) Осипов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: (Мухачева) Татьяна Антонова
Мать ребёнка: не указана
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Мухачев Егор Антонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1758