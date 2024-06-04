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Мухачев Антон Исаков

Место рождения

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Мухачев Исак (Исачко) Осипов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: (Мухачева) Татьяна Антонова

Мать ребёнка: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Мухачев Егор Антонов

Мать ребёнка: не указана

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния

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