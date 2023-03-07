Мухачев Кирилл (Кирюшка) Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Кирилл (Кирюшка) Исаков

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Место рождения

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Мухачев Исак (Исачко) Осипов

Мать: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Мухачев Дмитрий Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Мухачев Данило Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Мухачев Ефим Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
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