Мухачев Кирилл (Кирюшка) Исаков
Место рождениядер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Мухачев Исак (Исачко) Осипов
Мать: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723