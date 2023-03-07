Мухачев Осип (Оска) (Исаев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Осип (Оска) (Исаев)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Около 1681

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Мухачев Исак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Мухачев Меркурей (Меркушка) Осипов

Мать ребёнка: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Мухачев Исак (Исачко) Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Мухачев Иван (Ивашко) Осипов

Мать ребёнка: не указана

дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1681
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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