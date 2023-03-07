Мухачев Осип (Оска) (Исаев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиОколо 1681
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Мухачев Исак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Мухачев Меркурей (Меркушка) Осипов
Мать ребёнка: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Мухачев Исак (Исачко) Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Мухачев Иван (Ивашко) Осипов
Мать ребёнка: не указана
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1681
дер. Слободчиковская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя