Лисунова Агрипина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисунова Агрипина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.12.1829 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Лисунов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисунов Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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