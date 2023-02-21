Лисунова Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1829 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Сын: Лисунов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Лисунов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно