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Лисунов Николай Петрович

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисунов Петр Ксенофонтович

Мать: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.12.1829 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.

Сын: Лисунов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисунова Агрипина Петровна

Смерть
Неизвестно
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