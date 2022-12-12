Лисунов Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1829 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1833 ст.
Сын: Лисунов Максим Николаевич
Мать ребёнка: Лисунова Агрипина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно