Беспалов Михаил Васильевич
Место рожденияг. Усть-Каменогорск
Дата рождения22.06.1919
Дата смерти22.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1919
Отец: Беспалов Василий Алексеевич
Мать: Беспалова Любовь
г. Усть-Каменогорск
Военная служба
С 26.11.1939 по 09.05.1946
Украина, Германия, Чехословакия
Участие в Великой Отечественной войне
Ранение
1941
Украина
Контузия
Попал в плен (военное)
С 1942 по 1944
Дебель
Военная служба
С 1944 по 1945
Германия, Чехословакия
Участие в штурме Берлина и освобождении Праги
Бракосочетание
07.08.1947
Жена: Беспалова Надежда
Работа или профессия
С 1947 по 1951
Работа в Семипалатинском Межобластном бюро контроля переводов по обслуживанию ремонта счетно-записывающих машин
Рождение ребёнка
04.07.1948
Рождение ребёнка
14.05.1950
Работа или профессия
1951
электрик на швейной фабрике "Большевичка"
Рождение ребёнка
07.09.1953
Рождение ребёнка
05.11.1956
Военная награда
18.11.1958
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Образование
С 01.11.1961 по 20.01.1962
Курсы повышения квалификации на получение профессии электромонтера
Военная награда
09.07.1967
Медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
08.01.1968
Звание "Ударник коммунистического труда". Локомотивное депо
Награда
01.07.1972
Звание "Ударник коммунистического труда". Локомотивное депо
Награда
24.12.1973
Знак "Победитель социалистического соревнования 1973 года". Локомотивное депо
Награда
18.04.1975
Знак "Ударник Девятой пятилетки". Министерство путей сообщения и ЦК Профсоюза работников железнодорожного транспорта
Военная награда
27.04.1977
Юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
24.06.1978
Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных сил СССР"
Военная награда
25.04.1979
Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных сил СССР"
Награда
23.05.1979
Медаль "Ветеран труда". Семипалатинский областной Совет народных депутатов
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.05.1985
Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
10.05.1989
Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных сил СССР"
Военная награда
21.03.1995
Юбилейная медаль "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
10.11.1997
Медаль Маршала Советского Союза Жукова Г.К.
Военная награда
08.10.1999
Знак "Ветеран войны 1941-1945 гг."
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик. Локомотивное депо станции Семипалатинск
Смерть
22.09.2002
г. Семипалатинск
Похороны
25.09.2002