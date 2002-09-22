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ГлавнаяЛюдиБеспалов Михаил Васильевич

Беспалов Михаил Васильевич

Место рождения

г. Усть-Каменогорск

Дата рождения

22.06.1919

Дата смерти

22.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1919

Отец: Беспалов Василий Алексеевич

Мать: Беспалова Любовь

г. Усть-Каменогорск
Военная служба
С 26.11.1939 по 09.05.1946
Украина, Германия, Чехословакия
Участие в Великой Отечественной войне
Ранение
1941
Украина
Контузия
Попал в плен (военное)
С 1942 по 1944
Дебель
Военная служба
С 1944 по 1945
Германия, Чехословакия
Участие в штурме Берлина и освобождении Праги
Бракосочетание
07.08.1947

Жена: Беспалова Надежда

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа или профессия
С 1947 по 1951
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа в Семипалатинском Межобластном бюро контроля переводов по обслуживанию ремонта счетно-записывающих машин
Рождение ребёнка
04.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Надежда

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
14.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Надежда

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Работа или профессия
1951
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
электрик на швейной фабрике "Большевичка"
Рождение ребёнка
07.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Надежда

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
05.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Надежда

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Военная награда
18.11.1958
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Образование
С 01.11.1961 по 20.01.1962
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Курсы повышения квалификации на получение профессии электромонтера
Военная награда
09.07.1967
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Награда
08.01.1968
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Звание "Ударник коммунистического труда". Локомотивное депо
Награда
01.07.1972
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Звание "Ударник коммунистического труда". Локомотивное депо
Награда
24.12.1973
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Знак "Победитель социалистического соревнования 1973 года". Локомотивное депо
Награда
18.04.1975
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Знак "Ударник Девятой пятилетки". Министерство путей сообщения и ЦК Профсоюза работников железнодорожного транспорта
Военная награда
27.04.1977
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
24.06.1978
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных сил СССР"
Военная награда
25.04.1979
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных сил СССР"
Награда
23.05.1979
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Медаль "Ветеран труда". Семипалатинский областной Совет народных депутатов
Военная награда
11.03.1985
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.05.1985
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
10.05.1989
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных сил СССР"
Военная награда
21.03.1995
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Юбилейная медаль "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
10.11.1997
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Медаль Маршала Советского Союза Жукова Г.К.
Военная награда
08.10.1999
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Знак "Ветеран войны 1941-1945 гг."
Работа или профессия
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Электрик. Локомотивное депо станции Семипалатинск
Смерть
22.09.2002
г. Семипалатинск
Похороны
25.09.2002
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
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