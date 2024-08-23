Шачнев Иван Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шачнев Агей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шачнева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
09.11.1842 ст.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шачнева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шачнева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно