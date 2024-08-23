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Шачнев Иван Агеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шачнев Агей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шачнева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
09.11.1842 ст.

Жена: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шачнева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шачнев Авраам Иванович

Мать ребёнка: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шачнева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шачнева (Третьякова) Евдокия Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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