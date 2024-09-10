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Шачнева Дарья Ивановна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шачнев Иван Агеевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
11.04.1866 ст.

Муж: Шачнев Пётр Симонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Симона Логинова Шачнева сын Пётр Симонов 20 Ивана Агеева Шачнева дочь-девица Дарья Ивановна 18
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шачнева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шачнев Пётр Симонович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шачнев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Шачнев Пётр Симонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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