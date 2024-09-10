Шачнева Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1848
Отец: Шачнев Иван Агеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1866 ст.
Симона Логинова Шачнева сын Пётр Симонов 20 Ивана Агеева Шачнева дочь-девица Дарья Ивановна 18
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шачнева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шачнев Пётр Симонович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Шачнев Пётр Симонович