Шачнева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачнева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Шачнев Иван Агеевич

Мать: Шачнева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Володин Фотий Степанович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Степана Семёнова Володина сын Фотий Степанов 18 Ивана Агеева Шачнева Дочь Евдокия 18
Смерть
Неизвестно
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