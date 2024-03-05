Шачнева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шачнев Иван Агеевич
Мать: Шачнева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Степана Семёнова Володина сын Фотий Степанов 18 Ивана Агеева Шачнева Дочь Евдокия 18
Смерть
Неизвестно