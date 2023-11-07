Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Федоров Захар
Мать: Пелагея Трофимовна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1965
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан