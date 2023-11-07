Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Федоров Захар

Мать: Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1965

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

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