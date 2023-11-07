Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
1985

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Мать ребёнка: не указана

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