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Николай
Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Елизавета
1932 г.р.
Дети
Андрей
1985 г.р.
Виталий
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать:
Елизавета
Рождение ребёнка
1985
Сын:
Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Виталий
Мать ребёнка: не указана
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