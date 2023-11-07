Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

1985 г.р.
1990 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

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