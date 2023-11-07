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Вера
Вера
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Елизавета
1932 г.р.
Дети
Валентина
1985 г.р.
Ирина
1990 г.р.
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать:
Елизавета
Рождение ребёнка
1985
Дочь:
Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1990
Дочь:
Ирина
Отец ребёнка: не указан
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