Пелагея Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Трофим Димитриевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Федоров Захар
Рождение ребёнка
1935
Сын: Петр
Отец ребёнка: Федоров Захар
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Федоров Захар
Рождение ребёнка
22.02.1940
Сын: Федеров Алексей Захарович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1985