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Пелагея Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Трофим Димитриевич

Мать: Фадеева Анастасия Фадеевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Федоров Захар

Рождение ребёнка
1935

Сын: Петр

Отец ребёнка: Федоров Захар

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Федоров Захар

Рождение ребёнка
22.02.1940

Сын: Федеров Алексей Захарович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985
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