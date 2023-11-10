Бондарева Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бондарев Иван Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Бондарев Иван Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бондарев Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Демьянович
Рождение ребёнка
18.03.1854
Отец ребёнка: Бондарев Иван Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бондарев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно