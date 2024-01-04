Бондарев Иван Демьянович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1812
Отец: Бондарев Демьян
Мать: не указана
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бондарев Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1854
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бондарев Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно