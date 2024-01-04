Бондарев Иван Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Иван Демьянович

Бондарев Иван Демьянович

Место рождения

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бондарев Демьян

Мать: не указана

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бондарев Максим Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бондарев Даниил Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бондарев Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1854

Сын: Бондарев Яков Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бондарев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Федоровна

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева 1-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close