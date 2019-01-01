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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы жителя села Скорицкого Репьевской волости Коротоякского уезда Гончарова Павла Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Скорицкого Репьевской волости Коротоякского уезда Кучерова Дмитрия Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1847Скорицкий (Скорикский), хут. каз.при рч. Сухом Ржавце.5017128569537
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
817. Скорицкий, хутор бывший владельческий, дворов 158, жителей 1156, церковь православная, лавка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Скорицкая3394слободаСкорицк.1711600
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7943Скорицкоесело51°09'с.ш.38°48'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645440116с Скорицкоесело