село Скорицкое, село Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Скорицкое

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы жителя села Скорицкого Репьевской волости Коротоякского уезда Гончарова Павла Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Скорицкого Репьевской волости Коротоякского уезда Кучерова Дмитрия Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1847Скорицкий (Скорикский), хут. каз.при рч. Сухом Ржавце.5017128569537

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Репьевская волость
817. Скорицкий, хутор бывший владельческий, дворов 158, жителей 1156, церковь православная, лавка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Репьевская волость
Скорицкая3394слободаСкорицк.1711600

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
7943Скорицкоесело51°09'с.ш.38°48'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Скорицкое сельское поселение
20645440116с Скорицкоесело
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