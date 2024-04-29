Цильх Генрих Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦильх Генрих

Цильх Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цильх Иоганн

Мать ребёнка: Цильх (Зергель) Екатерина-Елизавета

Рождение ребёнка
22.06.1720

Дочь: (Цильх) Елизавета-Христина

Мать ребёнка: Цильх (Зергель) Екатерина-Елизавета

Марбург, Германия
Смерть
Неизвестно

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