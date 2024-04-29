Цильх (Зергель) Екатерина-Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цильх Иоганн
Отец ребёнка: Цильх Генрих
Рождение ребёнка
22.06.1720
Дочь: (Цильх) Елизавета-Христина
Отец ребёнка: Цильх Генрих
Марбург, Германия
Смерть
Неизвестно